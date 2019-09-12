Киев, 12 сентября, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Подозреваемая в поджоге леса в 30 километрах от Чернобыля задержана полицией на Украине. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба управления полиции в Киевской области.

Поджог

По информации правоохранителей, личность подозреваемой была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Задержанная является жительницей села Старые Соколы, Иванковского района Киевской области.

По словам подозреваемой, она совершила поджог травы с целью отомстить своим работодателям, вовремя не выплатившим ей заработную плату. Пожар ветром перекинуло на лес, а потом на Чернобыльскую зону.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных массивов. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью шесть га в 30 километрах от Чернобыля на Украине. Пожарным удалось предупредить распространение огня в сторону населённых пунктов. При пожаре никто не пострадал.