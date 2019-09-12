Казань, 12 сентября, 2019, 23:06 — ИА Регнум. В воздухе Казани 10 и 11 сентября зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по ряду загрязняющих веществ. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарии.

Загрязнение атмосферы

Так, в указанные дни наблюдалось 11 превышений ПДК по формальдегиду, максимальное значение составило 1,8 ПДК, загрязнение фиксировали пять пунктов наблюдений в городе.

Вечером 11 сентября наблюдалось превышение ПДК по диоксиду азота в трех точках, максимальный показатель составил 3,1 ПДК.

Метеорологи отмечают, что погода в это время в Казани была безветренная.

«Погодные условия способствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы», — заключили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Приволжского федерального округа по итогам 2018 года увеличили объем выбросов загрязняющих веществ, включая выбросы от железнодорожного транспорта, на 4% по сравнению с предыдущим годом, от уровня 2010 года показатель увеличился на 11,6%. Общий объем выбросов в 2018 году составил 5,606 млн тонн. Выбросы от стационарных источников увеличились на 0,5% от уровня 2010 года и на 2,9% от показателя 2017 года — до 2,526 млн тонн.