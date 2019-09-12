Москва, 12 сентября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Мосэкомониторинг фиксирует регулярное превышение допустимого уровня вредных веществ в воздухе в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе ведомства.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Смог над городом

Как отмечается, мобильная станция контроля замеров воздуха и передвижная лаборатория, выезжающая по жалобам жителей района, периодически фиксируют «кратковременные превышения по взвешенным частицам, оксиду углерода и диоксиду азота».

Наиболее часто превышение вредных веществ в данном районе наблюдается в ночные часы, уточнили в Мосэкомониторинге.

В ведомстве полагают, что источниками выбросов, вероятнее всего, являются предприятия, расположенные на территории промзоны в Очаково.

Ранее жители районов Очаково-Матвеевское и Тропарёво-Никулино пожаловались в социальных сетях на неприятный запах в воздухе, который большинство из них связали с мусоросжигательным заводом на улице Генерала Дорохова.