Киев, 12 сентября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа и члены Конгресса приняли решение о возобновлении военной помощи Украине, сообщает 12 сентября украинское посольство в США на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

«Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию помощи в области безопасности Украине… Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставления услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных сил Украины», — указано в сообщении посольства, опубликованном вечером 12 сентября.

В частности, предусмотрено выделение $250 млн из бюджета Пентагона, $131,5 млн по двум программам Госдепа США.

По мнению посольства Украины, этот шаг Вашингтона «является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансирование военной помощи Украине было заморожено по указанию президента США Трампа, распорядившегося проверить её «эффективность» и «соответствие интересам США».