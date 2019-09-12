Якутск, 12 сентября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Экологи Северного флота провели большой субботник в Арктике. Два с половиной месяца военные освобождали от металлического мусора остров Котельный в море Лаптевых.

Минобороны России Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный около 360 тонн металлома

Как сообщает ТВ21, большая часть мусора на Котельном — это 200-литровые металлические бочки из-под горюче-смазочных материалов, которые были оставлены там еще в советское время.

Североморцы собрали, спрессовали и подготовили к вывозу с острова 360 тонн металлолома. Весь мусор был упакован в специальные морские контейнеры и погружен на теплоход «Геннадий Цыганков».

Это уже пятый по счёту арктический субботник, который военнослужащие экологического взвода Северного флота проводят на Котельном. Работа по очистке острова началась в 2015 году. За четыре предыдущих сезона североморцы подготовили к утилизации более трёх тысяч тонн металлолома.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для ликвидации экологического ущерба в 2013 году была принята «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», согласно которой экологам предстояло убрать 4 млн тонн промышленного строительного мусора и 12 млн железных бочек, которые находились в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана. В конце 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство завершит работы по очистке арктических островов в 2019 году.

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