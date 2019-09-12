Мадрид, 12 сентября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. «Катастрофические последствия, которыми Брексит без соглашения может обернуться для Соединенного Королевства — постоянно проговариваемые как сигнал для привлечения внимания депутатами, противящимися резкому выходу и желающими остаться в европейском блоке, — были известны членам британского правительства со 2 августа, — пишет сегодня, 12 сентября, испанское издание ABC. — Это обнаружилось в минувшую среду ночью, когда были опубликованы документы «Операции Овсянка» [Yellowhammer] — анализ того, что будет на следующий день после хаотичного выхода из ЕС».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Текст «Операции Овсянка» делится на несколько пунктов, дающих разъяснения по разным темам, среди которых выделяется «почти апокалиптическое» описание будущего, которое ждет Гибралтар, насилие и «необходимые полицейские репрессии» на улицах Соединенного Королевства, увеличение цен на электричество для частных лиц и предприятий, а также снижение уровня безопасности из-за приостановки обмена информацией между различными правоохранительными органами, отмечает испанское СМИ.

Пункт 12, в котором анализируются последствия Брексита без соглашения для Гибралтара, затрагивает три фундаментальные проблемы. В первую очередь это сокращение поставок основных товаров на территорию, в том числе продуктов питания и лекарств. Во-вторых, работникам приграничной зоны вместе с прочими жителями и туристами придется несколько месяцев тратить больше четырех часов на преодоление границы. Третьим обстоятельством тоже нельзя пренебрегать: выход из ЕС может привести к политической нестабильности и поставить под удар правительство Гибралтара.