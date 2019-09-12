Хмеймим, Сирия, 12 сентября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. В Идлибской зоне деэскалации продолжаются провокации незаконных вооружённых формирований, сообщил 12 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Mada Media Сирийский боевик

В частности, с 11 сентября российским Центром было зафиксировано 24 обстрела населённых пунктов в четырех провинциях Сирии.

Обстрелам боевиков подверглись четыре населённых пункта в провинции Алеппо, шесть поселений в провинции Латакия, семь поселений в провинции Идлиб и одно в провинции Хама.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заявил по этому поводу Алексей Бакин.