Калининград, 12 сентября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Два самолёта-шпиона британских ВВС, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS и шведский разведывательный самолёт Gulfstream 4 совершали 12 сентября полёты у российских границ на Балтике, сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Neuwieser Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS

Около 13:45 мск два британских самолета-разведчика Sentinel R.1 и RC-135W подошли к морским границам Калининградской области, облетев также рубежи Ленинградской и Псковской областей и границы Белоруссии, оставаясь в воздушном пространстве прибалтийских государств.

Одновременно натовский E-3A SentryAWACS долгое время курсировал у границ Ленинградской и Псковской областей, оставаясь в небе Эстонии и Латвии.

Кроме того, шведский разведывательный самолёт Gulfstream 4 летал у морских границ Калининградской области РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно работают у северо-западных и юго-западных границ России.