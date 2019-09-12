Ликино-Дулёво, Московская область, 12 сентября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате взрыва в квартире жилого дома в подмосковном Ликино-Дулёво вечером 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По информации ведомства, инцидент произошёл в доме, расположенном по адресу: улица Текстильщиков, 8.

Как сообщается, в однокомнатной квартире «произошёл хлопок неизвестного происхождения» без последующего возгорания. В квартире оказалось выбито окно. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, не повреждены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.