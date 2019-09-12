Вашингтон, 12 сентября, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в последних числах сентября, но это не точно, заявил 12 сентября временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Gage Skidmore Трамп Дональд

По словам чиновника, замещающего посла США в Киеве, точную дату встречи Зеленского с Трампом можно будет обсуждать по итогам попытки свести их в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

«Следующий шаг — это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает «, — цитирует Тейлора украинское агентство УНИАН.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Зеленский 23 сентября отправится в США для участия в Генассамблее ООН, при этом совершит визит в Вашингтон для встречи с президентом и руководством США.

Ещё ранее украинские СМИ сообщали о планах Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве на мероприятии в честь 80-летия начала Второй мировой войны, но президент США туда не поехал.