Рига, 12 сентября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. ВВП Латвии в 2019 вырастет на 2,6%, а в 2020-м всего на 1,9%, свидетельствуют прогнозы экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша. В 2021 году рост должен вернуться к отметке в 3%. Падение производства и оборота прежде всего произошло в лесном хозяйстве, строительстве и транзите. Это было ожидаемым, неожиданной оказалась глубина падения. Об этом сообщает Dienas Bizness.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

И хотя МВФ надеется на умеренный рост мировой экономики в 2020 и 2021 годах, непрогнозируемость американской экономической политики вносит элемент хаоса и может спровоцировать развитие негативного сценария. Производство в самой еврозоне испытывает рецессию.

Латвию затронуло падение роста шведской экономики, в частности падение темпов строительства жилья. Этот сегмент потреблял латвийские товары и рабочую силу. Также на экономику окажет негативное влияние Brexit.

Быстро меняется структура латвийского экспорта. В первой половине года наблюдался стремительный — 25,1% рост экспорта в IT, металлообработке и машиностроении, производстве электрооборудования, и это вытянуло падение в других областях. По-прежнему самым зависимым от транзита звеном является Латгалия. Ситуация в Риге, Курземе, Земгале и Видземе более благополучна. Эти районы растут благодаря другим точкам роста. Поэтому внутренняя миграция — отток населения из депрессивных районов в более благополучные — вопрос времени.

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