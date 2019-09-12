Власти Ленобласти обвинили «трамвайное лобби» в торможении метро в Кудрово
Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области намерены сделать всё возможное, чтобы в 2025 году открыть станцию метро «Кудрово» в одноименном областном городе, примыкающем к Петербургу. В препятствовании строительству метро чиновники Ленобласти подозревают лоббистов прокладки трамвайной линии из Кудрово до действующей станции метро «Улица Дыбенко».
Такой вывод можно сделать из комментария заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, который 12 сентября распространила пресс-служба областного правительства.
Как сообщил ранее «КоммерсантЪ», Министерство транспорта РФ отказалось выделять средства на строительство станции Петербургского метрополитена в Кудрово. Ранее власти Ленобласти и Петербурга рассчитывали на федеральное софинансирование такого строительства, стоимость которого оценивается в 57 млрд рублей за шесть лет.
«Санкт-Петербург и Ленинградская область продолжают работу над проектом строительства станции метро «Кудрово». Администрация города начинает предпроектные проработки продолжения линии, мы же выделяем средства на проект планировки территории и занимаемся переводом земель под депо», — заявил в своем комментарии Михаил Москвин, назвав этот проект «стратегическим».
Он объяснил, что запрос на федеральное софинансирование обоснован тем, что проект строительства метро в Кудрово важен для всей Петербургской агломерации, поскольку рядом с новой станцией планируется создание транспортно-пересадочного узла с международным автовокзалом.
Кроме того, Санкт-Петербург нуждается в электродепо на четвертой линии метро, без него поезда ночью отстаиваются в тоннелях.
«Есть дорожная карта, ответственные, этот процесс уже нельзя остановить. Мы работаем в рамках договоренностей с правительством страны и руководством Санкт-Петербурга», — подчеркнул областной чиновник.
Он высказал версию, что за разговорами об отсутствии перспектив появления метро в Кудрово стоят «люди с серьезными лоббистскими возможностями, которые двигают проект трамвая в Кудрово».
Речь идет о проекте создания 4-километровой трамвайной линии от Кудрово до ближайшей станции метро «Улица Дыбенко». Стоимость этого проекта оценивается в 8,7 млрд рублей. На него также могут быть запрошены деньги из федерального бюджета.
«Власти региона и многие жители Кудрово не поддерживают сомнительный и дорогой проект прокладки трамвайных линий «по подоконникам» домов. Власти Ленинградской области приложат максимум усилий для того, чтобы вестибюль станции «Кудрово» открыл двери в 2025 году, как намечено», — заявил Михаил Москвин.
По оценкам застройщиков, в Кудрово проживает до 100 тыс. жителей, хотя зарегистрированных жителей втрое меньше — многие не хотят терять петербургскую прописку и не регистрируются в новом жилье. Из-за резко возросшего населения при отсутствии новых коммуникаций в Кудрово сложилась тяжелая транспортная ситуация.