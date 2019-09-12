Спикер Государственной думы проводит рабочую поездку в Саратовскую область
Саратов, 12 сентября, 2019, 21:05 — ИА Регнум. В четверг, 12 сентября, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев провели встречу с обманутыми дольщиками Саратовской области. Во встрече также приняли участие руководители компании ДОМ. РФ Александр Плутник и Олег Говорун.
За 2017−2018 годы были достроены 20 домов, жильё получили более 2000 человек. До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 домов. В реестре проблемных остаётся ещё 46 объектов. С помощью госкорпорации ДОМ. РФ планируется завершить 30 домов на 27 площадках. Для этого в августе 2019 года в Саратовской области создана некоммерческая организация в виде Фонда субъекта РФ для достройки проблемных жилых домов.
Оставшиеся 16 проблемных домов будут достроены в рамках инвестиционных проектов в Саратовской области.
Вячеслав Володин, выступая в ходе встречи, отметил: «Вплотную мы занялись этой проблемой в 2017 году, тогда же были сданы первые дома. Нужно отдать должное губернатору, который выделил эту проблему как приоритетную и каждую неделю, вместе с депутатами Госдумы, собирал рабочую группу и искал решения. Но дальше возникают проблемы, которые регион сам решить не может. Первые дома были в высокой стадии готовности, но оставшиеся 46 домов мы одни не поднимем».
По словам председателя Государственной Думы РФ, проблема дольщиков охватывает 4669 человек: из них 3786 получат квартиры либо компенсации по проекту ДОМ. РФ, 883 — за счёт регионального проекта.74% обманутых дольщиков — это социально незащищенные категории граждан: семьи, не имеющие жилья, использующие многодетный капитал, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и другие.
Генеральный директор ДОМ. РФ Александр Плутник отметил, что Саратовская область начала готовиться к решению этой проблемы заранее.
Заместитель генерального директора ДОМ. РФ, генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун рассказал о схеме достройки домов: сейчас идёт подготовительная работа, в середине ноября будет завершено обследование для оценки состояния объектов и стоимости достройки. До конца года будет возможно заключить контракт, и уже в этом году может начаться достройка 13 домов: ЖСК «Оптмиист-2018» (ул. Алексеевская), ЖСК «Федоровская, 6», ЖСК «Огни Саратова» (ул. Огородная), ООО «Град-Инвест» (ул. Ново-Астраханская), ООО «Новый дом» (два дома — ул. Чернышевского, 42 и ул. Берег Волги г. Энгельса), ООО «КапиталСтрой» (8-й мкр. Кировского р-на), ООО «СаратовРегионСтройС (дом по ул. Огородная и два дома по Совхозному пр.), Фонд жилищного строительства (три дома — просп. Строителей, ул. Политехническая, Ильинский пр.) Все эти объекты находятся в высокой стадии готовности.
В течение трех месяцев будет принято решение по срокам достройки либо получения компенсаций по оставшимся проблемным объектам.
В ходе заседания по просьбам дольщиков было принято решение — включить дом ЖСК «Победитель» на ул. Алексеевская в число домов для завершения строительства с помощью ДОМ.РФ. Таким образом, с помощью фонда будет достроен 31 объект.