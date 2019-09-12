Москва, 12 сентября, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Для того чтобы рост ВВП РФ по итогам 2019 года составил более 1%, экономика должна вдвое ускориться во втором полугодии, но предпосылок для этого нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

Рост ВВП в 2019 году составит максимум 1%, несмотря на то, что Минэкономразвития ожидает показателей в 1,3% по итогам года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Такие оценки вполне объективны. К сожалению, экономический рост в этом году действительно остается крайне слабым. Рост ВВП в первом полугодии составил лишь 0,7%, а цены на нефть и добыча в РФ резко сократились в мае — июне», — заявил Авакян.

Так, по его словам, для того чтобы рост ВВП по итогам 2019 года составил больше 1%, во второй половине года экономика должна ускориться до 1,4%.

«Каких-то перспектив того, что экономика вдруг во втором полугодии ускорится в два раза, я не вижу. Если говорить глобально, то рост ВВП замедлился уже очень давно и по очень многим причинам, главная из которых — падение потребительского спроса. Есть также структурные ограничения, которые ограничивают потенциал роста 2%, но это, скорее, как общий негативный фон, и они оказывает не текущее влияние на экономику, а долгосрочное», — отметил Авакян.