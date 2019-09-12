Бишкек, 12 сентября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Государственная ипотечная компания в ближайшее время планирует начать выдавать ипотечные кредиты под 6% и снизить процентную ставку по уже выданным займам до 7%. Об этом заявила председатель правления ГИК Эльмира Абжапарова на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Ken Flottman Бишкек

По ее словам, госкомпания уже внедрила новый проект «Доступная ипотека», предназначенный для граждан, работающих не только в бюджетной сфере. Для них ставка составит 14% годовых в национальной валюте на 15 лет с первоначальным взносом в размере 20% от общей суммы.

Также Абжапарова сообщила, что государственная ипотечная копания готовится к использованию новой системы контрактных жилищных сбережений, которая позволяет постепенно накапливать сбережения от граждан для формирования первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Подводя итог, глава ГИК проинформировала главу государства о том, что в будущем компания намерена отказаться от бюджетного финансирования за счет привлечения денег от международных доноров.

В качестве примера она привела сотрудничество с немецким банком «KFW», который уже предоставил государственной ипотечной компании Киргизии грант на эти цели.

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