Вашингтон, 12 сентября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год режима чрезвычайного положения, введенного в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В уведомлении, направленном в Конгресс, глава государства указал, что по прошествии 18 лет со дня атаки остаётся актуальной террористическая угроза, которая привела к введению режима ЧП.

«Полномочия, которые были задействованы после введения чрезвычайного положения, продолжают иметь критически важное значение для обеспечения возможности Вооружённых сил выполнять свои задачи по противостоянию сохраняющейся террористической угрозе как на территории Соединённых Штатов, так и во всём мире», — заявил Трамп.

Напомним, режим чрезвычайного положения был объявлен в США указом президента Джорджа Буша — младшего через три дня после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, жертвами которых стали около трёх тысяч человек.

Особые меры предусматривают в числе прочего заморозку активов физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, а также запрет для американских граждан и компаний на деловые контакты с данными лицами.