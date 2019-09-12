Дублин, 12 сентября, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Вынужденную посадку совершил пассажирский авиалайнер Airbus 330 немецкой авиакомпании Condor в Ираландии из-за кофе, пролитого пилотом на приборную доску самолёта. Об этом 12 сентября сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на результаты расследования по данному инциденту.

Павел Латышов ИА Красная Весна

Инцидент произошёл в феврале с авиалайнером, совершавшим перелёт из германского Франкфурта в мексиканский Канкун. Поясняется, что, согласно информации, опубликованной в докладе Отдела по расследованию летных происшествий министерства транспорта Великобритании, кофе, пролитый командиром экипажа авиалайнера на приборную доску, вызвал технические неполадки.

Сообщается, что от воздействия напитка приборная доска стала искриться и дымиться, а общение пилотов с наземными диспетчерскими службами оказалось затруднено. Было принято решение об экстренной посадке самолёта, на борту которого находились 326 пассажиров и 11 членов экипажа.

Самолёт благополучно приземлился в ирландском аэропорту Шэннон. Расследование показало, что пилот нарушил рекомендацию, предписывающую ставить стаканы с напитками в специальный держатель. При этом в докладе отмечается, что держатели не слишком удобны для пилотов.

По итогам расследования пилотам была дана новая рекомендация пользоваться крышками для стаканчиков, чтобы уменьшить разлив жидкости в случае, если стаканчик перевернётся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух членов экипажа при крушении транспортного самолёта в США.