Ижевск, 12 сентября, 2019, 20:15 — ИА Регнум. В почтовое обращение 18 сентября 2019 года тиражом 35 тыс. экземпляров выйдет почтовый блок, посвящённый столетию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

Пресс-служба правительства Удмуртии Почтовый блок, посвященный Калашникову

В Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова пройдет торжественная церемония гашения почтового блока, в которой примет участие дочь конструктора, президент Межрегионального общественного фонда имени М. Т. Калашникова Елена Калашникова, глава Удмуртского филиала «Почты России» Андрей Сивцов и председатель Союза филателистов региона Владимир Девятов, а также удмуртские оружейники, заслуженные конструкторы республики Владимир Ярыгин, Валерий Белобрагин, Владимир Суслопаров и Владимир Буданов.

Гашение почтового блока будет выполнено уникальным почтовым штемпелем, который изготовлен специально для Ижевска.

По словам Сивцова, очень символично, что гашение почтового блока совпадет с началом форума оружейников России, который стартует в этот день в Ижевске и также приурочен к юбилею знаменитого конструктора.

Как сообщало ИА REGNUM, к юбилею Калашникова открылась фотовыставка в терминале Е аэропорта «Шереметьево». Московское метро выпустило проездной к столетнему юбилею конструктора. Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную Калашникову.