Москва, 12 сентября, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Пессимистичные прогнозы главы Счетной палаты Алексея Кудрина по поводу роста ВВП в 2019 году выглядят наиболее вероятными — в том числе и по тому, что экономика не мобилизовалась через нацпроекты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Рост ВВП в 2019 году составит максимум 1%, несмотря на то, что Минэкономразвития ожидает показателей в 1,3% по итогам года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Действительно, 1% прироста ВВП — это наше вероятное будущее. И формулировки главы Счетной палаты не особенно отличаются от прогнозов Всемирного банка (+1,2%) или Центробанка РФ (+1−1,5%)», — заявил Хохрин.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, отмечает эксперт, это цена на нефть.

«Тренд понижательный, и можно предполагать, что средняя цена окажется в районе 60 долларов за баррель марки Brent», — считает Хохрин.

Однако, по его словам, это не главный минус для экономики РФ. Гораздо более негативно скажется на росте ВВП падающий внутренний спрос.

«Население страны активно набирает кредиты, которые компенсируют потери внутреннего спроса. Однако ожидается блокирование сложившейся кредитной практики со стороны Центробанка уже с четвёртого квартала этого года. Стабилизация и тем более сокращение кредитной нагрузки неизбежно скажутся на потреблении», — уверен Хохрин.

Кроме того, негативно на экономическом росте сказывается и фактическое отсутствие притока иностранных инвестиций.

«Есть еще одна причина — засилье государства в экономике. Можно признать, экономическая мобилизация через нацпроекты не дает эффекта. А без этого бизнес, принадлежащий государству, попросту деградирует, утягивая макропоказатели вниз», — отмечает Хохрин.