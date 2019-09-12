Ереван, 12 сентября, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Правительство Армении на заседании 12 сентября одобрило изменения и дополнения в закон «О сокращении и предотвращении ущерба здоровью, вызванного употреблением табачных изделий и их заменителей» и ряд сопутствующих законов.

Как отметил министр здравоохранения Арсен Торосян, документ уже год находится на обсуждении, и все мнения были учтены.

«В результате обсуждений продлены сроки вступления ограничений в силу, в частности, ограничения на демонстрацию табачной продукции вступят в силу с 2021 года, ограничения на использование табачной продукции — с 15 марта 2022 года, а некоторые положения позже — до 2024 года», — сказал Торосян (цитата по Новости-Армения).

При этом он отметил, что запрет будет вступать постепенно, сначала на курение в закрытых территориях и постепенно распространится на полузакрытые территории. Также предусмотрены определенные ограничения на курение в общественном транспорте, на детских площадках, в образовательных, медицинских и культурных учреждениях. Регулируется также процесс продажи, продвижения и ограничения рекламы на табачную продукцию.

По мнению наблюдателей, правительство Армении, как и в ряде других случаях, пошло на попятную, отложив вступление закона на несколько лет. Ранее планировалось, что запрет на курение в общественных местах должен вступить в силу уже летом текущего года. Однако под общественным давлением дата вступление закона была отложена.

Армения — одна из самых курящих стран в мире. И не совсем понятно, сумеет ли правительство, не прибегая к жестким мерам, воплотить закон в жизнь. А к жестким мерам, правительство Армении прибегать не любит.