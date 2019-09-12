Киев, 12 сентября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Соглашение Украины и Финляндии об охране информации открывает новые горизонты для борьбы с гибридными угрозами со стороны России, заявил 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

Такое заявление Зеленский сделал на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве.

«Это создает новые возможности для сотрудничества органов безопасности, в частности, в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации», — сказал Зеленский.

Напомним, 12 сентября в Киеве Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Документ подписали президенты Владимир Зеленский и Саули Ниинистё.

«Гибридная агрессия» России продолжает оставаться основой риторики властей Киева.