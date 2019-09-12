Москва, 12 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Использование средств ФНБ в 2020 году будет умеренным, чтобы не вызвать рост инфляции, однако достаточным, чтобы вызвать интерес крупных частных инвесторов к новым проектам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы планировали в следующем году вложить эти средства в новые проекты, чтобы инвесторы, отечественные и иностранные, видели, что государство заинтересовано в участии в наиболее крупных проектах, чтобы потом можно было выйти с повышением стоимости», — заявил Силуанов.

Однако правительству нужно действовать аккуратно, чтобы не разогнать инфляцию, добавил министр.

«Чтобы ЦБ не сказал, что мы слишком разогнали расходы и нужно притормозить процесс снижения ставок», — подчеркнул он.