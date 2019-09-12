Киев, 11 декабря, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал в Telegram-канале 11 декабря видео и фотографии якобы с места убийства экс-депутата Ильи Кивы.

Соцсети

«Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852286" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На фотографиях можно увидеть оружие убийства и тело человека на снегу. Лица человека при этом не видно. Доказательств того, что кадры сделали именно на месте убийства Кивы, также не предоставили. На видео показали место, откуда якобы следили за экс-депутатом.

Как сообщало ИА Регнум, известного на Украине общественного деятеля, политика, бывшего депутата Верховной рады Киву убили выстрелами в упор 6 декабря. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке в деревне Супонево в Московской области. Мужчина скончался на месте. Тело обнаружили в парке на снегу.

Ответственность за убийство взяло на себя главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киву убили в ходе «спецоперации».

Суд во Львове 13 ноября вынес приговор Киве. Его заочно признали виновным в госизмене, призывах к захвату власти на Украине, публичном использовании советской символики. В апреле Кива заявил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России.