Москва, 12 сентября, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Средства национального благосостояния будут расходоваться на высокоприбыльные проекты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Minfin.ru Пресс-конференция Антона Силуанова. Московский финансовый форум — 2019

«Часть ресурсов, ресурсное обеспечение с текущего года перейдёт на следующий год. Это будет дополнительным стимулом с точки зрения государственного спроса и инвестиций. В следующем году мы начнём использовать ту кубышку, которую раньше накопили», — заявил Силуанов.

«Сейчас разговоры идут, что надо смягчить бюджетное правило, надо увеличить расходы… Вот мы как раз и собираемся увеличить расходы. Но надо это делать после того, как мы достигли определённого запаса прочности — 7% ВВП в следующем году планку преодолеем», — подчеркнул он.

Министр отметил, что важно эти деньги не просто потратить, а проинвестировать.

«Средства национального благосостояния не тратим, а инвестируем. Здесь очень важно добиться кумулятивного эффекта, чтобы на рубль национального благосостояния могли привлекать 5−10, может быть и больше рублей частных инвестиций», — добавил он.