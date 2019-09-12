Москва, 12 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Национальные проекты нельзя будет реализовать при темпах роста экономики ниже 3%. Об этом 12 сентября заявил председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minfin.ru Алексей Кудрин, Эльвира Набиуллина и Сергей Собянин в ходе Пленарной сессии «Российская экономика: возможности для опережающего развития» на Московском финансовом форуме — 2019

Также ряд нареканий глава СП озвучил к порядку формирования национальных проектов и стратегий по достижению национальных целей.

«По порядку формирования этих планов мы видели — сперва сформировались нацпроекты, а планы по достижению национальных целей сформировались только сейчас. И там нет подробных, пошаговых планов, чтобы добиться этих национальных целей. Я бы оценил эту политику как недостаточно проработанную с точки зрения достижений поставленных целей», — заявил Кудрин.

Также глава Счётной палаты России раскритиковал заявления министра экономического развития России Максима Орешкина, который во время выступления на МФФ не исключил, что рост российской экономики по итогам 2020 года может составить до 2%.

«Реально располагаемые доходы населения падают, бедность возросла. Темпы роста планировались 2,3% в этом году — максимум будет около 1%. На следующий год Министерство экономической развития предлагает 1,7%, это далеко до 3%, но я думаю, что в следующем году рост будет от 1% до 1,3%», — сказал Кудрин.