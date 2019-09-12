Москва, 12 сентября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Снижение инфляции и ключевой ставки стимулировало снижение ставок и по банковским кредитам, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

Minsvyaz.ru Эльвира Набиуллина

«Кстати, корпоративные кредиты растут где-то 5% в год, — сказала Набиуллина. — При этом у нас происходит и дедолларизация банковской системы. Рублёвые кредиты растут более высокими темпами. Около 10% в год. И мы видим, что многие компании реального сектора аккумулируют средства на своих счетах. То есть у российских компаний есть и собственные средства, и более доступный кредит. Хочется верить, что с улучшением инвестиционного климата финансовые ресурсы будут эффективно вкладываться для того, чтобы получали развитие новые проекты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, курс России на дедолларизацию не означает отказа от доллара, так как он «является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой. И никакого запрета на хождение доллара в установленных законом рамках в нашей стране не будет».