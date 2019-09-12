Москва, 12 сентября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Иерей Александр Волков освобождён от должности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 12 сентября сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Gov.spb.ru Патриарх Кирилл

В распространённом пресс-релизе отмечается, что данное решение «связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата».

Сообщается, что временно исполняющим обязанности главы пресс-службы патриарха назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.