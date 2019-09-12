В Ростовской области почти 6,3 тыс. человек заболели ОРВИ — Роспотребнадзор
Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2019, 17:46 — ИА Регнум. В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оценивается как низкая. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора 12 сентября.
Bert Kimura
Медицинские маски
Так, по данным ведомства, на Дону подхватили ОРВИ почти 6,3 тыс. человек, что на 36,2% ниже эпидемического порога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2 тыс. случаев, что ниже на 41,8% эпидпорога.
В настоящее время прививки сделали 22 тыс. 766 жителей Ростовской области.