Москва, 12 сентября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Объёмы роста ВВП России не выйдут за пределы 1% в 2019 году и 1−1,3% в 2020 году соответственно, заявил 12 сентября глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По его словам, исполнение национальных проектов не сможет исправить эту ситуацию.

«Сразу могу сказать, эти национальные проекты являются скорее планами эволюционного развития, но не прорывного», — сказал Кудрин.

«По оценке разных институтов, исполнение нацпроектов добавляет к экономическому росту от 0,1 до 0,6 п. п. к ВВП», — добавил руководитель Счетной палаты.