Лондон, 12 сентября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 12 сентября.

ArtseBie Нефть

По состоянию на 17:05 на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре опустилась на 2,09% — до $59,45 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $60 за баррель 6 сентября 2019 года.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) тем временем подешевели на 1,90% — до $54,69 за баррель.