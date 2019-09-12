Москва, 12 сентября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Ключевую ставку Банка России приходилось повышать, чтобы сдержать рост инфляции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 12 сентября заявила руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Я бы хотела сказать несколько слов о нашей денежно-кредитной политике, — объявила Набиуллина. — В прошлом году волатильность на внешних рынках, санкции, ожидаемое повышение НДС усилили в нашей экономике проинфляционное давление. Банк России тогда был вынужден дважды повышать нашу ключевую ставку, чтобы сдержать рост инфляции. В итоге нам удалось ограничить инфляционные последствия этих негативных факторов, и годовая инфляция уже прошла пик локальный на уровне 5,3% в марте 2019 года и затем последовательно замедлялась. И сейчас последние оценки составляют 4,2% в годовом выражении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минэкономразвития в России, по итогам 2019 года инфляция может составить 3,6−3,8%.