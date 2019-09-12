Ашхабад, 12 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. «Сегодня, когда во всем мире растет потребление энергоресурсов, ряд государств проявляет огромную заинтересованность в сотрудничестве с Туркменией в области электроэнергетики», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на открытии международной выставки и научной конференции «Основные направления развития энергетической промышленности Туркмении».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

По словам главы государства, такая ситуация является «убедительным показателем роста международного авторитета Туркмении».

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Также он акцентировал внимание на проекте газопровода ТАПИ, который позволит наладить поставки туркменского природного газа в Афганистан, Пакистан и Индию, и проекта ТАП — линии электропередачи, которая будет проходить по территории Туркмении, Афганистана и Пакистана.

«Претворение этих проектов в жизнь имеет огромное значение не только для стран-участниц, но и для региона в целом», — подчеркнул туркменский лидер.

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* организация, деятельность которой запрещена в России