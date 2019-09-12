Москва, 12 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Относительно кредитной политики в российском обществе есть три основных заблуждения. Об этом сообщила председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Первое заблуждение — что наша денежно-кредитная политика чрезмерно жёсткая и ограничивает экономический рост. Это не так. Если посмотреть на цифры, у нас кредитование растёт. И не только потребительские кредиты, но и в корпоративном секторе тоже растёт. Сейчас существует положительный кредитный импульс — кредит помогает экономике», — заявила Набиуллина.

Второе заблуждение состоит в том, что кредиты становятся недоступными. По словам председателя ЦБ РФ, сейчас доступность кредитов восстановилась сейчас до уровня 2010−2013 года.

«И третье заблуждение, тоже очень важное, что кредит может быть главным условием для роста инвестиций. Если посмотреть на финансово устойчивое предприятие, то соотношение собственных средств и заёмных это два к одному. Но кредит будет работать на благо только если предприятие прибыльное», — сказала руководитель Центробанка.