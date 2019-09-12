Москва, 12 сентября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Средняя стоимость литра бензина в России за неделю со 2 по 8 сентября не изменилась и сохранилась на уровне 44,60 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Mustang-oil.ru Бензин

Следует отметить, что средняя цена на бензин, согласно информации Росстата, не меняется в России уже третью неделю подряд и находится на указанном уровне с середины августа.

По состоянию на 9 сентября стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла в среднем 42,23 рубля, марки Аи-95 — 45,66 рубля, марки Аи-98 — 51,47 рубля.

Литр дизельного топлива за последнюю неделю в среднем подорожал на одну копейку — до 46,15 рубля.

Рост цен на бензин в течение недели наблюдался в девяти центрах субъектов Федерации. Наиболее заметный рост отмечен в Улан-Удэ — на 0,3%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Севастополе — на 0,3% и Симферополе — на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге цены не изменились.