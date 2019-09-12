Душанбе, 12 сентября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В течение следующих пяти лет Таджикистану предстоит погасить свыше 40% общих выплат по долгам.

G0T0 Всемирный Банк

Как отмечается в докладе Всемирного банка «Содействие потенциалу роста Таджикистана», в сентябре 2017 года Таджикистан выпустил еврооблигации на сумму 500 млн долларов для финансирования Рогунской ГЭС, также для поддержки банковского сектора страны были выпущены внутренние долговые бумаги и взяты кредиты на развитие государственных инвестиционных проектов. Всё это послужило причиной для увеличения государственного долга Таджикистана до уровня более 50% ВВП страны.

Основным кредитором Таджикистана назван «Эксимбанк» (Китай) — 54,1% от общего объёма долга и около 80% двустороннего долга страны. Далее следуют Международная ассоциация развития (МАР) — 14%, Азиатский банк развития (АБР) — 11,8%, Исламский банк развития (ИБР) — 5,8%.

Однако, по заявлению министерства финансов Таджикистана, доля Китая во внешнем долге страны составляет не более 48%, тогда как соотношение внешнего долга Таджикистана к ВВП на сегодняшний день не превышает 35−36%.

Также, по данным министерства, правительство Таджикистана планирует в 2019 году привлечь около 445 млн долларов кредитных и грантовых средств от различных международных организаций и отдельных стран. А на погашение основного внешнего долга в 2019 году властям Таджикистана придётся отдать более 1 млрд 211,6 млн сомони или 125,1 млн долларов.

Отметим, что в конце 2019 года, по ожиданиям властей страны, внешний долг увеличится на 235 млн долларов и составит 3 млрд 108 млн долларов. Об этом говорится в программе государственных внешних заимствований на 2019 год и прогнозе показателей на 2020−2021 годы.

По прогнозам правительства Таджикистана, к концу 2020 года внешний долг страны составит 3 млрд 327 млн долларов, а в 2021 году — 3 млрд 441 млн долларов.