Набиуллина уверена, что РФ снизила свою зависимость от цен на нефть
Москва, 12 сентября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Одна из главных задач, которая стоит перед Центральным банком РФ, это создать условия для инвестиций в экономику РФ, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».
Набиуллина отметила, что в последние годы и Банк России и правительство РФ прикладывали большие усилия к восстановлению и укреплению макроэкономической стабильности, и поэтому после резкого падения цен на нефть в 2014 году и введения санкций Центральный банк проводил уверенно жёсткую денежно-кредитную политику.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Жуковского, профицит бюджета РФ достигнут за счёт деградации экономики страны, а из-за бюджетного правила она обескровлена.