Белгород, 12 сентября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Более 43 тонн продовольственных товаров безвозмездно передали в приют для животных в Белгороде. Помощь оказала одна из федеральных торговых сетей. Предполагается, что это будет долгосрочное сотрудничество, сообщили 12 сентября в пресс-службе областного департамента экономического развития.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Бездомный кот

Бизнес-партнёрство организовано в рамках регионального проекта «65 добрых дел», который приурочен к 65-летию Белгородской области и подразумевает меры по улучшению качества жизни в регионе. Торговая сеть при поддержке департамента экономического развития передала Белгородскому местному общественному благотворительному фонду «Помощь бездомным животным» 43 тонны товаров, пригодных для кормления животных.

Деятельность благотворительного фонда осуществляется только на пожертвования. Зоозащитники лечат больных животных, кормят их, находят им новые дома.