Севастополь, 12 сентября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Росгвардия будет охранять общественный транспорт в Севастополе. Об этом ИА REGNUM 12 сентября сообщили в пресс-службе управления ведомства по Севастополю.

Rosgvard.ru Росгвардия возьмёт под охрану общественный транспорт Севастополя

«В Севастополе стартовал проект по внедрению охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры города. Транспорт подключат к системе централизованной охраны общественной безопасности, водитель или кондуктор смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова при возникновении чрезвычайной ситуации», — отметили в пресс-службе.

Севастополь участвует в эксперименте вместе с Санкт-Петербургом и Волгоградом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 30% образовательных учреждений Крыма не оснащены тревожными кнопками. При этом лишь десятая часть крымских школ охраняются силами Росгвардии или частных охранных предприятий.

Об этом: Большую часть школ Крыма охраняют вахтёры, а не профессионалы, — министр