Тбилиси, 12 сентября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Если бы не Хазарадзе и не та шантрапа, которая в 2012 году поддержала Бидзину Иванишвили, Анаклия, та же Лазика, давно была бы построена, заявил экс-президент Михаил Саакашвили в своем очередном видеообращении к гражданам Грузии, размещенном в соцсетях 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, он краем глаза посмотрел презентацию, которую Мамука Хазарадзе устроил в местечке Анаклия, увидел собрание этих «отборных мальчиков» и услышал разговоры о том, что якобы уже 30 лет Грузия вращается по одному и тому же кругу.

«Оказывается, это Хазарадзе и эти мальчики должны разорвать этот заколдованный круг?! Хазарадзе этот круг уже прорвал. Эти люди привели к власти Иванишвили. Эти люди привели Зурабишвили. Лично Хазарадзе написал об этом перед выборами. Не думает же он, что у нас склероз?!» — напомнил Михаил Саакашвили.

Он подчеркнул, что порт Лазика, ныне переименованный в Анаклию, давно был бы построен, если бы не Хазарадзе и та «шантрапа», которую он собрал сегодня в Анаклии и которая в свое время поддержала Иванишвили.

По оценке экс-президента, именно Мамука Хазарадзе и Бидзина Иванишвили в свое время провалили проект порта Лазика, который планировалось ввести в строй еще в 2013 году. И деньги на этот проект тогда уже лежали на счету «Грузинской железной дороги», сообщил Саакашвили.

«Деньги на порт Лазика уже лежали на счету «Грузинской железной дороги», и к концу 2013 года этот порт уже был бы завершен, и это была бы собственность грузинского народа, а не олигарха, барыги или очередного ростовщика. Потом Иванишвили договорился с Хазарадзе, и они вместе остановили строительство порта. И даже если сейчас этот порт будет построен и будет собственностью Хазарадзе и будет работать на карман Хазарадзе, при чем тут вообще грузинский народ?!», — возмущенно заявил экс-президент.

Что касается нового движения, которое учредил Хазарадзе, Саакашвили рассматривает его в одном ряду с партией Иванишвили и подчеркивает, что Грузии не хватало в политике одного ростовщика — Иванишвили, а сейчас, на восьмом году власти крупного ростовщика к нему добавятся мелкие ростовщики.

Несмотря на сложившуюся в стране ситуацию, экс-президент уверен, что Грузия вернется на путь быстрого развития и в ней восстановится правление без власти ростовщиков и их приспешников.

Напомним, что 12 сентября банкир Мамука Хазарадзе провел презентацию учрежденного им движения «Лело» («Гол») в местечке Анаклия и заявил, что это движение будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах 2020 года и получит места в парламенте.

Напомним также, что в свое время Саакашвили лоббировал проект строительства в Грузии нового глубоководного порта Лазика. После смены власти в 2012 году Бидзина Иванишвили назвал этот проект невыгодным для страны, а спустя некоторое время правительство «Грузинской мечты» представило аналогичный проект глубоководного порта Анаклия, который должен быть построен примерно на той же территории, где Саакашвили планировал построить Лазику.