Москва, 12 сентября, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Высшая школа государственного управления стала подлинным социальным лифтом, подлинной системой горизонтальной и вертикальной мобильности для государственных служащих. Поскольку помимо образовательных и управленческих навыков, методика обучения и общения существенно расширяет кругозор всех, кто принимает участие в этом образовательном проекте. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор РУДН, доктор юридических наук Петр Кучеренко, комментируя итоги Единого дня голосования 8 сентября 2019 года.

Kremlin.ru Алексей Текслер

«С Алексеем Текслером и Андреем Чибисом близко мы как раз познакомились на площадке образовательного проекта Высшей школы государственного управления, хотя до этого я знал и одного, и другого. Но здесь они открылись с совершенно другой стороны. Потому что это действительно уникальные яркие, талантливые и харизматичные личности», — рассказал Петр Кучеренко.

«Очень повезло Мурманской области, потому что Андрей Чибис — человек современный, целеустремленный, человек знающий и понимающий то дело, которым он занимается, один из лучших специалистов в области управления и реформы ЖКХ. И, как мне кажется, именно его менталитет, именно его манера общения с людьми, принесет ему заслуженное уважение, авторитет, и даже любовь жителей Мурманской области», — продолжил профессор РУДН.

«Я не побоюсь сказать, что Челябинской области тоже впервые за много лет повезло с таким руководителем региона, как Алексей Текслер. Он был мэром Норильска, мы с ним оба выходцы из Таймырского автономного округа, как в старой песне «Мы ребята с 70-й широты». Я уверен, что Челябинская область с теми вызовами, в том числе тяжелыми экологическими, с существенным палением уровня доверия, к власти, вызванного скандалами с руководителями области, справится под руководством Алексея Текслера. Перед ним сейчас стоит важнейшая задача возвращения доверия граждан к власти», — рассказал Петр Кучеренко.

Kremlin.ru Андрей Чибис

«Плюс, надо отметить, что и один и второй — лидеры новой формации, то есть те лидеры, которые не чужды спорта, а чужды вредным привычкам. Понятно, что это повышает и работоспособность, и ответственность. Кроме того, это руководители, к которым не было никаких претензий со стороны тех или иных надзорных органов или органов по противодействию коррупции.», — отметил он.

«Поэтому и выбор президента, рекомендовавшего эти кандидатуры, и теперь уже подтвержденный выбор жителей Челябинской и Мурманской областей — это правильное и умное решение, с чем я жителей этих субъектов и хотел бы поздравить», — подчеркнул Петр Кучеренко.

«И, конечно, еще раз подчеркну, что весь проект школы управленческого резерва, также как и проект «Лидеры России», как региональные кадровые проекты, существенно повышают роль и авторитет власти. И это очень правильный тренд, потому что именно справедливость — то, на что есть спрос у людей. Люди хотят понимать, как добиваются успеха те или иные люди, и понимать, что мы строим общество равных возможностей, а не каких-то непонятных страт или тех или иных социальных функций», — завершил Петр Кучеренко свой комментарий.

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