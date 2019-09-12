Элиста, 12 сентября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Руководителем казенного учреждения Республики Калмыкия «Управление автомобильных дорог Республики Калмыкия» назначен Александр Булыков. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Калмыкии Бату Хасиков 11 сентября, на сайте главы республики документ был опубликован 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бату Хасиков

Данным распоряжением глава региона поручил врио министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия и министру по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия заключить с Булыковым трудовой договор и договор о закреплении имущества.

Отметим, что, судя по опубликованным на сайте главы Калмыкии документам, данное распоряжение о назначении стало первым с момента избрания Хасикова руководителем республики. Выборы, напомним, состоялись 8 сентября, Хасиков одержал победу с 82,5% голосов при явке в более чем 55%. Инаугурация назначена на 21 сентября.