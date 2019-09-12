Москва, 12 сентября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Система контроля и надзора за бизнесом в России будет реформирована. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minfin.ru Выступление Дмитрия Медведева на Пленарной сессии «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Московский финансовый форум — 2019

«В ближайшее несколько дней я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года», — сказал Медведев.

Также председатель правительства РФ напомнил, что накануне анонсировал отмену устаревших нормативно-правовых актов. Медведев отметил, что речь идёт не о тотальном запрете всех «старых» правил.

«Вчера ещё раз обсуждали эту тему, подписал поручение, чтобы выйти на полный пересмотр подзаконных актов и отменить акты, которые утратили свою актуальность. Подчеркиваю: не просто все акты, а которые утратили свою актуальность, а не как в 1917 году тотальную отмену всех актов», — отметил Медведев.