Симферополь, 12 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Крыма загружены лишь на 60%. Об этом 12 сентября на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Аристарх Лентулов. Керченский завод. 1930

«На сегодня уровень загрузки составляет порядка 60%, что является недостаточным показателем, и он будет увеличен. На большинстве предприятий сохранилось множество квалифицированных и компетентных кадров», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств полуострова.