Москва, 12 сентября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Внесудебная процедура банкротства будет похожа на реструктуризацию долгов, но воспользоваться ей смогут далеко не все граждане. Такие нововведения содержатся в законопроекте о новой процедуре банкротства физлиц, который внес в Госдуму глава комитета по собственности Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, если закон будет принят, то он установит конкретные требования, согласно которым гражданина можно считать банкротом. Так, гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если общая сумма его долгов составляет от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. При этом гражданин должен соответствовать одновременно пяти требования, чтобы иметь возможность подать заявление о признании себя банкротом во внесудебном порядке.

Так, он должен быть в установленном порядке признан безработным или его доход в течение трех месяцев должен быть менее величины прожиточного минимума региона на каждого члена семьи. Кроме того, в его собственности не должно быть имущества, кроме единственного пригодного жилья или земельного участка, а также другого имущества, на которое невозможно обратить взыскание (по Гражданско-процессуальному кодексу).

Помимо этого, гражданин, претендующий на внесудебную процедуру банкротства, в течение трех месяцев не должен иметь более 50 тыс. рублей на банковских счетах, а также не должен иметь неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики. Последнее, пятое условие — гражданин не должен был признаваться банкротом или банкротство гражданина не возникало в силу закона в течение пяти лет до подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Сама процедура будет напоминать реструктуризацию долгов. Так, на долги граждан прекращается начисление неустоек, штрафов и пеней, а также процентов по всем обязательствам. В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке. Одновременно в это время гражданин может улучшить свою жизненную ситуацию. В противном случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина по закону.