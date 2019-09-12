Волжский, Волгоградская область, 12 сентября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. 10-месячный мальчик выпал из окна пятого этажа в городе Волжский Волгоградской области. Младенец вместе с трёхлетним братом остался в доме без взрослых. Матери детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Свою вину женщина полностью признала, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Открытое окно

ЧП произошло утром 5 сентября в одном из общежитий Волжского. Нетрезвая многодетная мать оставила двоих сыновей без присмотра. Младший ребёнок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна. Мальчик скончался на месте. Соседи рассказали следователям, что родители детей регулярно злоупотребляют спиртными напитками. Ранее их лишили родительских прав в отношении старшей дочери.

«В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить, по каким причинам семья не была поставлена на специализированный учёт и почему не находилась под пристальным вниманием органов системы профилактики», — заявили в Следкоме.

Правовую оценку получат должностные лица, в зону ответственности которых входит выявление таких неблагополучных семей и работа с ними.