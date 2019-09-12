Ярославль, 12 сентября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. 12 сентября состоялось открытие нового образовательного центра «ЯНОС-технологии» в Ярославском государственном техническом университете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Открытие образовательного центра

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Хочу отметить большую работу ПАО «Славнефть-ЯНОС», которое на деле участвует в подготовке кадров для нефтехимической отрасли, — сказал Дмитрий Миронов. — Год назад в лицее №86 был открыт инженерный ЯНОС-класс. Сегодня политика предприятия получила продолжение. Уверен, что новый образовательный центр послужит делу подготовки молодых специалистов, поможет им не только получить новые знания, но и выбрать свой профессиональный путь».

Центр создан в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ярославской области и ПАО «Славнефть-ЯНОС» и предназначен для повышения качества подготовки кадров для этого предприятия. Кроме студентов ЯГТУ здесь также смогут заниматься учащиеся Ярославского промышленно-экономического колледжа и лицея №86 — учебных заведений, задействованных в единой системе целевой подготовки специалистов для ЯНОСа.

«Мы уделяем большое внимание развитию кадрового потенциала предприятия, — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — С 2008 года на базе ЯГТУ действует программа целевой подготовки кадров, по которой прошли обучение более 100 выпускников вуза. Большинство из них сегодня работают у нас».

Центр «ЯНОС-технологии» включает в себя компьютерно-тренажерный класс с современным программным обеспечением, позволяющим моделировать действующие системы управления технологическими процессами, учебную аудиторию с демонстрационными стендами и макетами для изучения применяемых на производстве оборудования и технологий. Также здесь есть химическая лаборатория, оснащенная приборами для исследования свойств нефтепродуктов.

В комплексный проект входит и рекреационная зона, где студенты могут готовиться к лекциям, общаться и проводить свободное время.