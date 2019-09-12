Симферополь, 12 сентября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. После выборов большинство мест в городских советах Крыма заняли члены «Единой России», а также 10 представителей других партий и восемь самовыдвиженцев. Соответствующие данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

В частности, в 12 горсоветов по мажоритарным округам попали пять представителей КПРФ, четыре — ЛДПР, один — от «Справедливой России» и восемь безпартийных самовыдвиженцев. Ещё в четырех горсоветах абсолютное большинство заняли представители «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны одной из комиссий были отменены результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Перевыборы должны состояться в декабре 2019 года.

Подробности: В Крыму отменили результаты выборов на двух избирательных участках