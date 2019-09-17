Берлин, 17 сентября, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Китайский вояж федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель выявил как общий интерес двух стран, так и идеологические разногласия ритуального свойства. Как идеологизация в ущерб реальности становится «тяжелым наследием Запада», на примере визита Меркель в Китай рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

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Экономическое взаимодействие Германии и Китая растёт и крепнет, причем поддерживают эту тенденцию не только естественные торговые причины, но и протекционистская война, развязанная в США против Китая и ЕС. Поэтому понятна насыщенность экономических переговоров, которые Меркель провела с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Конечно, и председатель КНР Си Цзиньпин имел с канцлером продолжительную беседу. Ничего хорошего для американских усилий по обузданию экономических конкурентов в лице КНР и ЕС эта повестка переговоров не содержала. Растёт не только товарооборот между КНР и Германией, но и немецкие инвестиции в Китай, только за последний год выросшие в 1,5 раза. На этом светлом фоне довольна странно выглядела та часть речи Меркель, в которой она отклонилась от экономической тематики и начала журить китайское руководство за неправильное, с ее точки зрения, обращение с протестующими в Гонконге.

Прозвучало это выступления как неотменяемая ритуальная часть, хотя в исполнении бывшего высокопоставленного пропагандиста восточно-германского комсомола эта речь прозвучала несколько неубедительно. Судя по тому, что китайская сторона предпочла никак не заметить гонконгского захода германского лидера, именно как ритуал он и был воспринят.

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