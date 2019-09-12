Киев, 12 сентября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Верховная рада Украины сегодня, 12 сентября, приняла т.н. «закон о сплите», который является одним из ключевых условий дальнейшего сотрудничества Киева с МВФ.

Верховная Рада Украины

Документ был принят сразу в первом чтении и в целом, за проголосовали 296 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон регулирует разделение функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком. Реализовать такой шаг требовал МВФ, и законопроект находился на рассмотрении парламента Украины с 2015 г., но принять его до сегодня Рада так и смогла.

«Теперь реформа финансового сектора Украины будет полноценно завершена, включая небанковской рынок», — комментирует итоги голосования заместитель председателя НБУЕкатерина Рожкова.

Она также подчеркивает, что прямо завтра на Украине с принятием этого документа ничего не изменится. Принятый закон предоставляет период адаптации — до 1 июля 2020 года,

«Тогда функции Нацкомфинуслуг будут постепенно переданы… В течение этого периода мы вместе с комиссией выстроим необходимые процессы и структуры для принятия функций, и параллельно, вместе с сектором, будем работать над совершенствованием законодательства и регуляций», — отмечает Рожкова.

Также она заявляет, что сплит был нужен Украине «еще вчера».

«Он играет роль катализатора, который предоставит дополнительный серьезный стимул для дальнейшего развития финансового рынка в Украине. Спасибо Верховной Раде!», — резюмировала представитель Нацбанка.