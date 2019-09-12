Москва, 12 сентября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В России сложилась не самая благоприятная ситуация в отдельных аспектах экономики. Об этом 12 сентября заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Как мы всегда любим говорить, ситуация непростая — не самая благоприятная. Я силюсь вспомнить, была ли она когда-то благоприятной, и не могу, но сейчас что она неблагоприятная — это медицинский факт. Торговые войны, протекционизм, санкции в отношении нашей страны негативно влияют», — заявил Медведев.

Тем не менее интерес к России среди иностранных инвесторов есть, уверен председатель правительства РФ. Этому способствует тот факт, что на протяжении последних лет укрепилась стабильность финансовой системы России, уверен Медведев.